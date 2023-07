I colori del libro a Bagno Vignoni Scrittori e autori nel paradiso verde

Tornano gli incontri letterari di Bagno Vignoni, con la quattordicesima edizione della rassegna ‘I colori del libro’, in programma sabato 9 e domenica 10 settembre. L’iniziativa, organizzata dal portale web Toscanalibri.it in collaborazione con il Comune di San Quirico d’Orcia, finalista come capitale italiana del libro 2023, è diventata ormai un punto di riferimento per il mondo degli amanti dei libri, che ogni anno aspetta le date del festival per organizzare un fine settimana tra libri e bellezze naturali, come quelle offerte dal piccolo centro, indiscusso gioiello termale della Valdorcia, diventato patrimonio Unesco.

"Tra gli ospiti giornalisti – annunciano gli organizzatori – ci saranno scrittori, attivisti, storici e personaggi televisivi che, sabato e domenica pomeriggio, si alterneranno sul palco nel giardino di Piazza del Moretto con presentazioni a ciclo continuo proponendo le loro ultime novità editoriali. Un’occasione di incontro e confronto con il mondo editoriale toscano e italiano per affrontare temi quali la transizione ecologica alla bellezza del bel paese, dal ricordo di Giovanni Falcone a 31 anni dalla Strage di Capaci all’analisi di alcune delle vicende che hanno segnato la storia italiana, passando per l’autodeterminazione femminile e l’attualità politica".

La domenica mattina tornerà l’immancabile appuntamento con la ‘Passeggiata d’autore’ da San Quirico d’Orcia a Bagno Vignoni. In programma nella due giorni anche la mostra mercato di libri usati, antichi e d’occasione nella piazzetta del Moretto con librai ed espositori selezionati e provenienti da tutta Italia. Per il secondo anno consecutivo, sarà inoltre presente l’Officina degli Stampatori, curata dall’associazione culturale Emporium Athestinum, con piccole macchine da stampa che permetteranno ai visitatori di diventare tipografi per un weekend, preparando segnalibri e poster personalizzati. Il programma della manifestazione, una volta definito con gli ultimi accorgimenti, sarà presentato sul portale Toscanalibri.it, completo di ospiti e orari per la nuova edizione della manifestazione letteraria, tra presentazioni, letture dal vivo e incontri d’autore che animeranno il piccolo centro di Bagno Vignoni.

