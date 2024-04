I colori che non vediamo. I disegni di Alessandro. Emanuele e Paolo

Il 9 aprile l’inaugurazione della mostra ’I colori che non vediamo’ nella chiesa della Santissima Annunziata, iniziativa promossa dal circolo La Pergola con la Cooperativa La Proposta. In mostra saranno i disegni e lavori realizzati da tre ragazzi, Alessandro Grella ed Emanuele Petrucci, affetti da sindrome di Down e di Paolo Sandoyu, nato con sindrome da Moebeus: nonostante le gravi limitazioni dovute alla malattia, i tre ragazzi hanno sviluppato magnifiche potenzialità e grazie ad attività socio-ricreative in cui sono stati inseriti hanno dato spazio alla loro creatività.