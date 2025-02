I cocktail dei Drink Revolution sbarcano nella città del Festival

"I loro cocktail li abbiamo potuti apprezzare nelle due ultime edizioni della Fiera alla Pieve. Adesso Andrea Becattini, Mattia Pozzi, Dario Sepiacci, alias Drink Revolution, azienda con sede a Sinalunga che si occupa a tutto tondo del mondo del beverage specializzata in particolar modo nel bar catering con esperti in miscelazione moderna, approda a Sanremo per la 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana". Lo annuncia con orgoglio il Comune di Sinalunga sul profilo Facebook.

"Con la loro passione per i cocktail, le loro idee innovative e la loro energia i ragazzi di Drink Revolution stanno conquistando i cantanti in gara, i musicisti e gli artisti vari, tutta la cittadina ligure e chiunque voglia sorseggiare le loro creazioni. Drink Revolution, negli anni, ha stretto collaborazioni importati con i più famosi locali della provincia di Arezzo e Siena, una su tutte quella con Castiglion del Bosco e Italian Tasting che li ha portati dritti a Sanremo. Il loro omaggio a Sanremo? Un cocktail a base di sidro di mele, gin infuso ai fiori di sambuco – per celebrare la città dei fiori - soluzione salina blu per ricordare la Costa Azzurra e prosecco per aggiungere frizzantezza e ritmo come è il Festival per la città ligure".

Il post del Comune chiude: "Sinalunga non può che essere, ancora una volta, orgogliosa dei propri cittadini e delle proprie attività che con passione e dedizione al lavoro fanno conoscere la cittadina senese a livello nazionale e internazionale. I complimenti dell’amministrazione vanno ai ragazzi per questa loro notevole esperienza che stanno vivendo, con l’augurio che sia solo l’inizio di una importante carriera".