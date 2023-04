I clic di Vigni sul ’lavoro dei luoghi’ L’architettura e la natura in foto

Si inaugura domani alle ore 18, alla Lombardi Arte in via di Beccheria 19, la mostra fotografica di Carlo Vigni "Il lavoro dei luoghi". E’ il modo per scoprire l’originalità di un’artista dell’immagine che da anni indaga sul paesaggio come ambiente di vita lavorativa, dove le architetture si incontrano con la natura, in contrasto e in armonia.

Questa esposizione è curata da Elisa Bruttini, è realizzata da Lombardi Arte con il Patrocinio di Fondazione di Sardegna in collaborazione con Fondazione Musei Senesi, il Comune di Castelnuovo Berardenga e il Museo del Paesaggio.

Spesso le immagini - realizzate in gran parte in banco ottico e in bianco e nero, vedono protagonisti relitti di fabbriche dove appena si percepisce la presenza umana e in cui l’architettura del lavoro assume prospettive inedite e affascinanti. Il percorso si incentra principalmente su una ricerca piuttosto recente dell’artista nel sud ovest della Sardegna, tra Sulcis-Iglesiente e Medio Campidano, sulle tracce delle antiche miniere, pubblicata nel catalogo "Indagine sul paesaggio minerario sardo" (Ilisso, 2019) con il sostegno della Fondazione Sardegna.

La mostra avrà anche un secondo momento: il sequel è in programma a settembre all’interno del Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga. Negli anni, Carlo Vigni ha realizzato numerose serie incentrate anche sul territorio senese, che qui compaiono in una significativa selezione: l’ex Idit di Isola d’Arbia (si ricorda a questo proposito la suggestiva mostra "L’industria della polvere" al Santa Maria della Scala nel 2021, che è servita a raccontare la storia di quello che oggi è considerato un ecomostro), la ex Manifattura Tabacchi di Monteroni d’Arbia, il termovalorizzatore di Sienambiente a Poggibonsi. Carlo Vigni si dedica da molti anni, nella sua ricerca fotografica, a temi legati al lavoro, all’uomo e alle sue tracce nel paesaggio. Nell’ambito della sua attività editoriale e professionale ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali. Tra le sue pubblicazioni, anche L’esperienza delle cose (2004), Ganga Fuji Home (2011); Paesaggi privati 1996-2012 (2014). La mostra resterà aperta fino al prossimo 12 maggio.

Massimo Biliorsi