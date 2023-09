I cittini al Tartarugone. C’è il "Gioco dei rioni"

Si svolgerà a novembre, presso il "Tartarugone" di piazza del Mercato, un torneo fra i bambini delle diciassette Contrade basato sul "Gioco dei Rioni". L’ha deciso la giunta comunale ieri, su proposta dell’assessore alle politiche giovanili Micaela Papi. L’occasione sarà la consegna delle copie del gioco realizzato e stampato dalla cooperativa Polaris, un percorso nella città che attraversa tutte le Contrade e ne indica i simboli e i luoghi più importanti.

L’evento si svolgerà in collaborazione con il Comitato Amici del Palio e il Coordinamento dei Piccoli delle 17 Contrade, con i quali è stata valutata l’opportunità di organizzare un evento ludico e di socializzazione per i più giovani.

La cooperativa Polaris ha gestito "E...state nei Quartieri 2023", l’iniziativa del Comune di Siena volta a far esprimere tutto il potenziale creativo ai giovani del territorio. Il "Gioco dei Rioni" faceva parte dei progetti con cui la cooperativa si è aggiudicata l’organizzazione del programma estivo, ed è stato riprodotto in oltre 250 copie a colori. Alcune di queste copie sono già state regalate ai partecipanti di "E...state nei Quartieri", mentre altre saranno consegnate alle Contrade nell’evento che si svolgerà a novembre. Il Comune provvederà all’allestimento e all’illuminazione del "Tartarugone"; la data è in via di definizione da parte del Servizio Politiche Giovanili.