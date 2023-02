I cittadini chiedono di analizzare l’aria

Chiedono rilievi atmosferici gli abitanti della zona di viale 25 Aprile, una delle strade più transitate e inquinate di Colle. Il traffico è particolarmente intenso in questa zona nei pressi del centro ed è soprattutto per questo motivo che i residenti sono preoccupati, temendo un elevato livello di inquinamento provocato dai gas di scarico delle tante auto che transitano in questa parte della città. Ma ce ne sono anche tante altre a Colle di zone dove il traffico in certe ore tocca punte record. Preso atto della situazione, gli abitanti sollecitano rilievi per accertare la qualità dell’aria.