I cibi della tradizione colligiana. Domenica 5 novembre si terrà il primo Festival della Gota Cotta

L’identità colligiana che passa anche attraverso il buon cibo. Parte così ‘Bada che Gota’ è la prima edizione del Festival della Gota Cotta di Colle che avrà luogo il 5 novembre, dalle 11 fino al dopo cena, nella cornice del Castello, dal Baluardo fino alla Ponte del Campana. Nasce questa nuova manifestazione, con l’obiettivo di creare una sempre maggiore attenzione intorno a questo prodotto tipico, per questo motivo saranno proprio i ristoratori del territorio a presentare e valorizzare questo prodotto, con le interpretazioni che ognuno di loro vorrà dargli. La Gota Cotta di Colle è un prodotto tradizionale ed esclusivo della macelleria colligiana. In origine ricavata dal guanciale ("gota" in toscano), e in seguito anche dalla pancetta, la Gota viene bollita e ricoperta con una miscela di spezie, la cui ricetta è custodita gelosamente da ciascun produttore. Nel Festival si troveranno gli stand dei ristoratori che si misureranno nella creazione di assaggi. Sarà presente anche il Cristallo di Colle, con i calici per le degustazioni dei vini e con la dimostrazione della lavorazione a caldo, esibizioni di artisti locali selezionati dall’associazione Mosaico, esposizioni di artigianato locale e visite guidate. Nel pomeriggio si terrà una Tavola Rotonda dal titolo "La Gota Cotta di Colle di Val d’Elsa: valorizzazione e riconoscimento di un prodotto tradizionale" in cui interverranno l’Amministrazione, gli organizzatori, i macellai, ristoratori eccellenti di Colle, giornalisti di settore ed alcuni ospiti d’eccezione, come la Food Writer colligiana Giulia Scarpaleggia. "Il progetto di valorizzazione della Gota Cotta di Colle è iniziato un anno fa su iniziativa dell’Amministrazione e della Pro Loco, in collaborazione con i macellai e con il supporto dell’Associazione Equilibrio, con l’intenzione di far conoscere questo prodotto tipico della nostra città e intraprendere un percorso verso un suo riconoscimento ufficiale: DOP, Presidio Slow Food, PAT o simili – afferma Cristiano Bianchi, assessore alla cultura e turismo – A tale scopo è stato predisposto un disciplinare, che è stato approvato da tutti i macellai di Colle, sono stati fatti alcuni eventi promozionali ed è in corso la creazione di un’apposita associazione che si occuperà della valorizzazione del prodotto e della candidatura a tali riconoscimenti".

Lodovico Andreucci