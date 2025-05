I campioni dello sport a ’Ponte in Festa’

Ponte in Festa entra nel suo ultimo week end ospitando due stelle dello sport. Domani alle 18 nella sala conferenze della Casa del Popolo di Ponte d’Arbia incontro pubblico, moderato dal giornalista Giuseppe Ingrosso, dal titolo ’Lo sport sempre più veicolo di inclusione sociale e affermazione personale’. Parteciperanno Oney Tapia, campione paralimpico, medaglia d’oro Parigi 2024, e Alice Volpi, campionessa mondiale di fioretto, nata a cresciuta a Ponte d’Arbia, paese con cui ha mantenuto un rapporto molto stretto. Si tratta di due protagonisti di primissimo piano dello sport italiano impegnati anche nel sociale. Alice Volpi è testimonial di eventi benefici a vari livelli, mentre Oney Tapia porta avanti da tempo una campagna di sensibilizzazione dei giovani delle scuole di tutta Italia sul rispetto dell’altro e delle diversità, sulla inclusione e sulla capacità di affrontare ogni sfida con determinazione e passione, oltre ad essere anche ambasciatore del Giubileo delle persone con disabilità. Domani e domenica ultimi due giorni della festa che vede coinvolta tutta la comunità pontigiana. Ricco il programma degli ultimi dei giorni della festa. Domani alle 9 trekking organizzato con ’Occhio alla Penna’, alle 10 il torneo di calcio, alle 12.30 il pranzo con i gustosi pici fatti a mano dalle donne del paese. In serata musica e cena sempre a base di piatti tipici. Domenica alle 18,30, infine, nella chiesa di Serravalle il concerto del Coro Madrigalisti Senesi, diretto da Elisabetta Miraldi. Per prenotazioni al pranzo e alla cena e ulteriori informazioni sul programma di Ponte in Festa è possibile contattare il numero 3336801708.