I ‘Caffè Scientifici’ dell’istituto Roncalli

Proseguono i Caffè Scientifici a cura dell’Istituto di istruzione superiore Roncalli di Poggibonsi. Incontri di divulgazione che si svolgono presso l’Aula magna voluti dallo stesso polo scolastico valdelsano. Il prossimo appuntamento in calendario coincide con il giorno della riapertura delle lezioni dopo la fase delle vacanze pasquali. Domani, mercoledì 12 aprile, con inizio dei lavori previsto per il pomeriggio, alle 15, 30, sarà affrontato in Aula magna il tema "Scoperta e studio dei pianeti extrasolari - Alla ricerca della vita nell’universo". Relatore per questo interessante incontro di studio il professore Alessandro Marchini dell’Università di Siena, Dipartimento di Scienze fisiche della terra e dell’ambiente.