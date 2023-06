I bronzi di San Casciano torneranno a casa Il ministero della Cultura acquista il museo

di Federica Damiani

È stato firmato ieri il rogito d’acquisto del palazzo dell’Arcipretura di San Casciano dei Bagni che passa dalla Chiesa allo Stato per 660mila euro, per diventare museo e ospitare tutti i reperti, le seimila monete e i famosi bronzi rinvenuti nelle campagne scavi tra il 2020 e il 2022 nel sito del Bagno Grande. "Sono molto felice perché nell’immediatezza della mia nomina a ministro fui chiamato dal direttore generale dei Musei Massimo Osanna, che mi segnalò l’eccezionalità di questo ritrovamento – ha commentato ieri il ministro Gennaro Sangiuliano ai giornalisti dopo la firma del rogito siglato dal notaio Giulia Delfino –. Gli esperti affermano che è il più importante dopo i Bronzi di Riace. Le opere ritrovate sono significative".

Alla firma ieri, è stata portata una testa di bronzo con un’iscrizione sul collo ‘Flere Havens’, ovvero ‘Dio della Sorgente’ in etrusco. "Mi ha molto stimolato l’idea che siano state trovate in questo luogo che segna la transizione tra il mondo etrusco e quello romano: l’incontro tra queste due civiltà – ha detto Sangiuliano –. Siamo un ministero del fare e quindi cominciamo con l’aquisizione dell’immobile e poi metteremo ulteriori risorse affinché San Casciano possa avere un museo importante come polo attrativo per tutto il territorio".

Soddisfazione anche da parte del cardinale Augusto Paolo Lojudice. "L’evento di oggi è certamente un momento fondamentale per realizzare a San Casciano un prestigioso museo che possa contenere gli straordinari tesori rinvenuti. Un luogo che diventerà un faro per la cultura italiana in tutto il mondo – ha commentato Lojudice –. Iniziative come queste sono importantissime anche come volano di sviluppo sociale ed economico di tutto il nostro territorio". Per la sindaca di San Casciano Agnese Carletti "l’acquisto del palazzo cinquecentesco è un importante passo avanti e la dimostrazione che, passo dopo passo, stiamo realizzando tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati, come la nascita di un museo. È anche importante che la firma sia avvenuta in concomitanza dell’inaugurazione della mostra al Quirinale perché significa che i bronzi torneranno a San Casciano – ha continuato –. Un grazie particolare alla parrocchia e al nostro vescovo cardinale Augusto Paolo Lojudice, per aver deciso di far parte di questo grande progetto, al ministro Sangiuliano e ai direttori generali Massimo Osanna e a Luigi La Rocca per aver reso tutto possibile".

Tra i presenti anche il professor Jacopo Tabolli, direttore scientifico del progetto che Sangiuliano ha ringraziato con stima: "Il merito è tutto suo, del nostro Indiana Jones". Soddisfazione anche da parte del deputato senese di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti, presente alla firma insieme al responsabile nazionale organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, e ai capogruppo delle commissioni cultura di Camera e Senato, Alessandro Amorese e Paolo Marcheschi.

"Non solo parole, ma fatti – ha dichiarato Michelotti –. Come era stato annunciato dal ministro Sangiuliano, i magnifici bronzi scoperti a San Casciano dei Bagni saranno custoditi proprio nella loro ‘casa natale’. La firma di oggi rappresenta non solo una giusta scelta di valorizzazione di questo patrimonio archeologico, ma anche la particolare attenzione, da parte del ministero, al territorio senese, che avrà così la possibilità anche di un potenziamento sul fronte dell’attrattiva turistica. Il palazzo del Cinquecento di San Casciano dei Bagni, diventerà certamente un importante museo, scrigno di quel ritrovamento unico dei bronzi che ha fatto il giro del mondo".

L’accordo triennale per la valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico di San Casciano contempla anche la costituzione di un’area archeologica e, oltre al museo, di un hub internazionale di ricerca.