I bronzi di San Casciano ammirati da Isabella Ferrari

Domenica scorsa i ‘Bronzi di San Casciano’ hanno ricevuto una visita speciale. L’attrice Isabella Ferrari, insieme ad alcuni amici, si è recata al Quirinale per la Mostra ‘Gli Dei ritornano’. La mostra, che è stata prorogata fino al 22 Dicembre, si trasferirà poi a fine gennaio negli spazi espositivi del Museo Archeologico di Napoli. Le ventiquattro statue bronzee di San Casciano dei Bagni e i reperti votivi rinvenuti presso il sito del Bagno Grande, hanno avuto un grande successo di pubblico nella ‘Casa degli Italiani’. L’esposizione, curata da Jacopo Tabolli, direttore scientifico degli scavi del ‘Santuario ritrovato’ e professore all’Università per Stranieri di Siena e da Massimo Osanna, Direttore generale dei Musei del Ministero della Cultua, resterà al Museo Archeologico di Napoli per tre mesi. Ben oltre diecimila visitatori e una miriade di commenti entusiasti nel libro dei saluti, esposto in una delle meravigliose sale del Palazzo più importante d’Italia. Isabella Ferrari non ha voluto mancare questo importante appuntamento culturale. Il suo legame con San Casciano dei Bagni è profondo. Lei e suo marito, il regista Renato De Maria, insieme ai loro figli, nel comune termale hanno trascorso negli anni, numerose vacanze. Isabella Ferrari, nel 2021, è stata inoltre protagonista di un incontro estivo della rassegna culturale ‘La Terrazza’ sempre a San Casciano dei Bagni ed è stata interprete del film ‘La mia ombra è tua’ , film girato tra Chiusi e Cetona, insieme a Marco Giallini per la regia di Eugenio Cappuccio. Dopo un periodo di vacanza, dal 16 dicembre sono state ripristinate ogni sabato, le visite al Santuario ritrovato nel comune termale. Nel frattempo prosegue lo studio di fattibilità da parte del Ministero, atto necessario per la realizzazione del Museo a San Casciano dei Bagni che vedrà la luce nel palazzo cinquecentesco dell’Arcipetrura.

Federica Damiani