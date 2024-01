I bandi della Fondazione Mps a gennaio. Domande per Habitus, Let’s Art! e Moby

Sono tre le misure tematiche promosse da Fondazione Mps a sostegno del territorio e della comunità in scadenza a gennaio. La prima è il 22 gennaio per il bando Habitus, dedicato al sostegno di interventi di riqualificazione del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica e rivolto ai 35 Comuni della provincia. Il plafond è di 200 mila euro annui in tre anni. Segue il 26 gennaio Let’s Art! per il sostegno e recupero del patrimonio storico architettonico, alle azioni di rigenerazione urbana unitamente all’acquisizione di competenze progettuali utili a una migliore valorizzazione dei beni culturali, con l’accompagnamento alla raccolta fondi per le realtà culturali della provincia. Let’s Art! 2023-24 si rivolge a enti pubblici, ecclesiastici, enti privati senza scopo di lucro che operano in provincia e ha fondi per 300 mila euro. Scade il 31 gennaio il bando Moby a sostegno delle organizzazioni del Terzo Settore, per favorire la transizione energetica dei veicoli per il trasporto sociale, con positivi riflessi in termini ambientali e di consumi. Il bando, che agevola l’acquisto di veicoli per il trasporto collettivo e individuale, a ridotto impatto energetico e ambientale, ha risorse pari a 150 mila euro.