I bambini danno lezione di civiltà E’ stato ripulito il parco di Bacìo

I bambini ed i giovani dell’Unità Pastorale delle parrocchie di Colle Alta continuano a far parlare di sé. Si sono rimboccati le maniche ed un gruppo di circa cinquanta tra bambini e ragazzi si sono occupati di pulire il parco di Bacìo, a partire dai giardini del Torrione. L’occasione è stata il Clean-up Day, con il patrocinio del Comune di Colle, la partecipazione e la promozione di Decathlon e l’impegno dei giovani delle parrocchie di Colle Alta. Una scelta sviluppata dagli educatori e dai catechisti, che hanno deciso di impegnare una delle giornate del Grest (campo scuola estivo) per aderire al Clean-up Day. La manifestazione, infatti, ha l’obiettivo di combattere il problema globale dell’inquinamento da rifiuti abbandonati. Il plauso è arrivato anche dal primo cittadino Alessandro Donati che ha colto l’iniziativa con molto favore, in particolar modo per la sua filosofia educativa nei confronti delle giovani generazioni. L’attività ha ricevuto i complimenti anche dell’assessora all’ambiente Grazia Pingaro e dell’assessore alla cultura ed al turismo Cristiano Bianchi. "I ragazzi coinvolti nell’iniziativa hanno generosamente raccolto decine di sacchi con rifiuti di vario tipo abbandonati nel tempo nella zona – afferma in una nota il Comune di Colle – i nostri complimenti ed il nostro ringraziamento". All’iniziativa era presente anche Mario Provvedi, in qualità di Presidente della Pro Loco. Dalle classi prime del catechismo per arrivare ai ragazzi anche di 17 anni con i loro educatori, di circa 20 anni, si sono, così, occupati di rendere una zona di Colle Alta libera da cartacce e immondizia di varia natura, ma non solo perché hanno voluto lanciare un messaggio: aver cura del luogo al quale si appartiene. "Abbiamo deciso di proporre questa giornata ai ragazzi – affermano gli educatori – crediamo che attività di questa tipologia riescono anche ad abbracciare la Laudato si’, l’Enciclica di Papa Francesco. È lo stesso Papa Francesco, infatti, a ribadire la "tremenda responsabilità" dell’essere umano nei confronti del Creato, ricordando che "l’ambiente è un dono collettivo, patrimonio di tutta l’umanità"". Non è, comunque, la prima volta che i giovani delle parrocchie di Colle Alta (Le Grazie e Santa Caterina) si occupano di iniziative di questa tipologia. Recentemente era già accaduto il 20 maggio con la manifestazione ‘gustiAMOci Colle’. Non solo, perché l’opera di volontariato dei giovani educatori prosegue in tutti i giorni della settimana con il Grest e nel fine settimana con il servizio alla Sagra della Miseria.

Lodovico Andreucci