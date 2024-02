I Bagni delle Galleraie vanno all’asta. Liquidazione giudiziale a Pistoia. Il prezzo base è un milione di euro

Galleraie all’asta al Tribunale di Pistoia. Il tipo di procedura è una liquidazione giudiziale con lotto unico. Si parte da un prezzo base di 1.043.000 euro, per un’offerta minima di 783.000 euro. Il termine di presentazione delle offerte è stato fissato dal referente della vendita, Filippo Agostini, per il 25 marzo alle 12, mentre l’udienza sarà il giorno dopo alle 9. Il rilancio minimo sarà di 10mila euro, quello massimo, invece, è libero. C’era una volta una Valdelsa termale. C’erano e ci sono ancora le evidenze scientifiche e le testimonianze dirette degli effetti benefici su molte patologie delle acque dei Bagni delle Galleraie di Radicondoli. C’è oggi la possibilità di riportare allo splendore l’intero stabilimento, abbandonato al degrado da anni e, così, di far ripartire l’attività termale. Tutto, però, dipenderà da questa asta che verrà bandita tra circa un mese.

Qualcosa si muove e sembra esserci interesse, anche grazie a qualche previsione che nel tempo è stata confermata dall’amministrazione Guarguaglini nel nuovo piano strutturale intercomunale. Il complesso immobiliare è uno dei più noti e anche uno dei più prestigiosi di tutta la Valdelsa. È, infatti, costituito da un fabbricato di quattro piani con cortile sul quale insiste un locale interrato a uso cantina e un altro cortile con due ripostigli e la centrale termica. Il fiore all’occhiello invece è uno stabilimento termale di un piano fuori terra e due piani sottostrada, cappella privata e terreni. I Bagni delle Galleraie hanno una storia che si radica nel tessuto stesso del territorio. Nacquero, infatti, come struttura termale nel 1862 per merito del conte Bulgarini d’Elci, insieme a un albergo con annesse chiesetta e stazione per cavalli e carrozze. Le terme da sempre sono circondate dai boschi delle Colline Metallifere e al centro della riserva naturale delle Carline. Le terme poi vennero chiuse per essere riaperte nel 1987, fino alla definitiva chiusura nel primo decennio di questo secolo. La speranza oggi è quella di rivedere attive le terme e la possibilità di investitori interessati alla struttura non è da scartare. Basterà aspettare un mese per vedere se l’acqua sgorgherà di nuovo o si dovrà aspettare ancora.

Lodovico Andreucci