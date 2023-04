I 102 anni di Bardini, imprenditore e protagonista della vita locale

Orfeo Bardini a Chiusi è per tutti "il ragioniere" e nei giorni scorsi, circondato da parenti ed amici, ha festeggiato 102 anni. Imprenditore, fondatore della Metalzinco (che conta oggi 250 dipendenti), della Ceramica Kamars e della Idrotermica Bardini, è stato anche consigliere comunale e assessore. Protagonista assoluto della vita chiusina dal dopoguerra ad oggi, è stato uno dei fondatori della Ex Banca di Credito Cooperativo e protagonista di molte associazioni culturali e di volontariato. Le sue molteplici attività e competenze lo hanno portato a diventare commendatore al merito della Repubblica italiana e cittadino benemerito di Chiusi. Il sindaco Gianluca Sonnini ha ricordato il suo impegno e l’amore profuso messo a disposizione per la crescita economica e sociale della cittadina etrusca. A Orfeo Bardini, che sin da giovane è un quotidiano lettore de La Nazione, vanno gli auguri della nostra redazione.

Massimo Montebove