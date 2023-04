’I 100 Canti a Palazzo’, maratona dantesca La lettura della Commedia il 16 aprile

Giovedì 13 aprile alle 11.30, presso Fabrica Bader, Vicolo della Manna, sarà presentata l’edizione di ’ 100 Canti... a Palazzo! I 100 canti della Divina Commedia’, la maratona dantesca, che si svolgerà nella giornata di domenica 16 aprile, e che per questa sua terza edizione ha scelto gli spazi monumentali del Palazzo Pubblico, del Museo Civico e del Rettorato. Una maratona che negli anni scorsi è stata celebrata a Firenze, in spazi suggestivi e legati a Dante, e che ora, da qualche anno fa tappa anche a Siena.

Il progetto ’100 Canti... a Palazzo!’ ideato dall’associazione Culter e Stazione Utopia in collaborazione con il Comune di Siena, nasce dalla volontà di coinvolgere un grande numero di persone in una performance popolare, in cui tutti i partecipanti diventano protagonisti dando voce, insieme, ai canti della Divina Commedia.

Alla presentazione dell’edizione 2023 interverranno Francesco Rainero, codirettore artistico di 100 Canti …a Palazzo! e Chiara Damiani, presidente di Culter. Saranno presenti anche i referenti delle Istituzioni coinvolte, che a causa del silenzio elettorale non possono essere citati.