Hub turistico, si cambia "Non sarà al Tartarugone"

Il progetto dell’hub turistico in piazza del Mercato, che ha sollevato un vivace dibattito in particolare negli ultimi giorni, potrebbe cambiare in corso d’opera. È quanto sostengono il vicesindaco Andrea Corsi e l’assessore al turismo e commercio Stefania Fattorini, che ipotizzano il possibile spostamento della proposta, che ha già ricevuto un finanziamento ministeriale da 738mila euro. Gli uffici stanno in realtà procedendo come da programma, con tutti i passaggi previsti dall’ipotesi originaria al Tartarugone, ma in giunta si lavora alla possibilità di spostare altrove quelle risorse e in particolare in un’area prossima all’attracco di gran parte del turismo.

"La nostra idea – spiegano Fattorini e Corsi – è realizzare l’hub turistico al sottopassaggio della Lizza, recuperando così in pieno quello spazio, oppure sfruttare la Fortezza. Non perderemo così il finanziamento ma lo sposteremo altrove". Ma perché allora gli atti dirigenziali, l’ultimo ancora pochi giorni fa, che hanno per oggetto il Tartarugone? "Perché l’iter deve andare avanti con i suoi tempi – osservano i due componenti della giunta – ma in parallelo valutiamo lo spostamento nel nuovo possibile posizionamento".

Resta allora un altro quesito da sciogliere: ma perché si è puntato su piazza del Mercato, luogo che anche a una prima valutazione presentava il problema di essere sostanzialmente al di fuori dei percorsi turistici? "Perché l’idea di partenza – è la risposta – era rivitalizzare un’area che in quel momento presentava diverse criticità. E così il centro turistico poteva essere una soluzione doppia, con gli investimenti per infrastrutture e servizi digitali in un settore chiave per la nostra economia, ma anche la soluzione a un problema che alcuni anni fa era diventato piuttosto pressante".

Un’idea che ora potrebbe essere corretta in corsa. Corsi e Fattorini sono convinti che l’operazione di trasferimento dei finanziamenti ministeriali si possa fare, guardando alla Fortezza o al sottopassaggio della Lizza come possibili alternative.

Di certo su piazza del Mercato le critiche sono arrivate da più parti e ora anche dall’interno della giunta si ammette che si stanno valutando opzioni alternative. Certo, il tempo per l’attuale maggioranza sta ormai per scadere e un’operazione così complessa non si concluderà in pochi giorni, ma intanto Corsi e Fattorini dichiarano l’intenzione di voler correggere il tiro.

