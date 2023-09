Taglio del nastro per Guild Siena. Aperto l’hub di lusso per la terza età

Siena, 27 settembre 2023 – Due anni di lavori e un investimento miilionario: è quello che c’è dietro Guild Siena, il primo hub di lusso per la terza età, inaugurato ufficialmente ieri a Malizia. Il progetto nasce dalla partnership tra Guild Living e Specht Group Italia e riunisce un team di esperti globali nell’ambito della terza età e della longevità, per dare vita un modello abitativo completamente inedito in Italia. La location, immersa nel verde di un parco di 4 ettari con vista sul centro storico di Siena, prevede 83 appartamenti dal design elegante e contemporaneo e un’ampia superficie destinata alle zone comuni: area living, ristorante e bar, centro benessere, palestra e piscina, locali per attività culturali e l’intrattenimento. Tutti i servizi sono rivolti anche alla città.

«Siamo contenti di aver aperto a Siena la prima struttura di questo tipo in Italia – ha detto Luca Landini, ceo di Specht Group Italia –, restituendo a Siena questo edificio e il suo parco. Tutto ciò è stato possibile grazie ad Azimut, che ha creduto nel progetto di Guild Living e Specht Group Italia".

Dirk Oelbermann, presidente e co-fondatore insieme a Rolf Specht della Specht Group Italia, ha annunciato: "Da questi mattoni nascerà una comunità viva. Io stesso, che ho la seconda casa in Toscana, ho deciso che trascorrerò a Guild Siena i mesi di gennaio e febbraio per provare di persona come si sta qui".

Soddisfatto anche Andrea Cornetti, ceo di Azimut: "Il nostro compito era investire e credere nelle potenzialità dell’iniziativa sia in termini finanziari che di ricadute sul territorio e sulla popolazione. Abbiamo infatti da sempre una forte attenzione alla sostenibilità. Speriamo che questo sia il primo investimento simile di una lunga serie in Italia". Eugene Marchese e il socio Michael Eggington, fondatori di Guild Living, hanno ricordato il successo di questa formula di ’senjor living’ in Australia, Nuova Zelanda, Asia e Gran Bretagna: "Al di là della struttura importante, dei colori e dei materiali, ciò che più importa è la persona. Se l’anziano è contento, vive tranquillo e si sente parte di una comunità, questo cambia la vita a lui, alla sua famiglia e alla società che ruota attorno". E ancora: "Qui oggi si cresce, perché cambiamo la vita delle persone – la conclusione –. Vogliamo far parte della comunità di Siena, per questo ristorante, palestra, piscina e parco saranno fruibili anche da parte di tutti i cittadini".

Grande la curiosità destata dalla struttura realizzata a Malizia: ieri all’inaugurazione ufficiale, avvenuta con la benedizione di monsignor Giuseppe Acampa, erano presenti Giorgio Maggiorelli, che ha favorito i contatti tra investitori e territorio per la realizzazione del progetto, il presidente di Sigerico Leonardo Tafani, il direttore generale dell’Istituto vendite giudiziarie di Siena Curzio Mazzi, ma anche numerosi imprenditori e semplici cittadini.

L’hub senese di lusso per la terza età sta facendo proseliti anche all’estero: sono infatti oltre 5mila le registrazioni di persone interessate a soggiornare nella location di Guild Siena, dove la qualità dei servizi offerti è garantita dalla partnership con Fondazione Valter Longo e il suo team di biologi molecolari e nutrizionisti, con il presidente della Società Italiana Gerontologia e Geriatria Andrea Ungar e Life3A, studio internazionale di Architettura e Interior Design. La struttura era già entrata in funzione durante l’estate, ma ora ha ingranato la marcia ed è pronta a partire a tutti gli effetti.