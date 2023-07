Hotel di lusso nel Palazzo Poi musei e suolo pubblico

Domani va in scena il consiglio comunale nella sala del Capitano del Popolo. L’ordine del giorno della seduta prevede al primo punto l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 della Biblioteca Comunale degli Intronati, quindi il rendiconto della gestione del 2022 della Biblioteca. Successivamente verrà discusso l’assestamento generale del bilancio 2023-2025 del Comune, con verifica degli equilibri, mentre al quarto punto una variazione al programma triennale dei lavori pubblici. Come ultima proposta di delibera, la variante semplificata al piano operativo per integrazione della destinazione d’uso di palazzo Sozzini-Malavolti, in via Pantaneto. Il punto più importante, il passaggio decisivo per trasformare il palazzo in un hotel a 5 stelle, con il via libera della Soprintendenza.

Tra le interrogazioni, spicca quella del consigliere del gruppo Pd Gabriella Piccinni sulla partecipazione del Comune di Siena alla Fondazione Musei Senesi e sulla collaborazione tra istituzioni per la produzione espositiva. Il tema era già all’ordine del giorno del passato consiglio, non è stato discusso per l’assenza del consigliere.

Giulia Mazzarelli, sempre gruppo Pd, interroga sindaco e giunta sul prefabbricato che dovrebbe essere costruito all’interno del parco Norma Cossetto in piazza Amendola, che dovrà servire al trasferimento temporaneo degli asili nido comunali ’Ape giramondo’ e ’Albero dei sogni’, durante i lavori di riqualificazione funzionale, messa in sicurezza e adeguamento sismico finanziati con i fondi Next Generation Eu.

Altra interrogazione del Pd sulla piscina comunale di piazza Amendola e l’area verde circostante. Poi sarà il turno del consigliere del gruppo Progetto S.i.e.n.a. Anna Ferretti, con l’interrogazione riguardo al costo dei pasti per non residenti alla mensa scolastica. Si torna al Pd con Alessandro Masi e l’interrogazione sul piano strutturale, sul piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums) e sui procedimenti urbanistici in corso. Poi, altro argomento spinoso, con l’interrogazione di Gabriella Piccinni sulla normalizzazione della concessione degli spazi pubblici per attività di ristorazione dopo l’emergenza Covid-19.