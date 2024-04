Home is wherever I’m with you : "Casa è dovunque sono con te"

Da un confronto a scuola sono emerse tante idee sul significato della parola casa. Noi pensiamo che casa sia un luogo dove ci sentiamo sicuri, dove siamo felici, a cui siamo affezionati. Può essere il posto dove siamo cresciuti, dove abitiamo, dove abbiamo tutte le nostre comodità, non necessariamente un edificio.

In Inglese ci sono due modi per dire casa, ‘’house’’ e ‘’home’’: house si usa quando si indica proprio la struttura materiale della casa con le sue pareti, il tetto, le stanze; home invece si utilizza per indicare il proprio luogo del cuore, dove abitano i ricordi, i sentimenti, gli affetti.

Secondo la Costituzione Italiana e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la casa è un diritto per tutti. Ma davvero tutti ne hanno una? Per alcuni la casa è il mondo e l’abitazione è restrizione, dunque scelgono di vivere la loro vita in viaggio. Noi riteniamo che le persone che un tetto non ce l’hanno possano avere molte motivazioni che giustificano la loro situazione, qualcuno è impossibilitato a migliorare la propria condizione, qualcun altro probabilmente non si impegna a farlo.

Per aiutare queste persone esiste l’ERP (Edilizia Residenziale Pubblica), l’ente associato a CISPEL Toscana, che mette a disposizione le “case popolari”, permettendo a chi non ha una buona condizione socio-economica di pagare affitti più bassi. Per ottenere un alloggio bisogna rispettare certi requisiti e le abitazioni sono affidate secondo una graduatoria.

Questo servizio è presente anche nei paesi più piccoli come il nostro e secondo noi potrebbe essere ampliato destinando a chi ne ha bisogno anche le case abbandonate.

In base alle diverse necessità esistono diverse soluzioni di aiuto: le case di riposo o le RSA per gli anziani, gli orfanotrofi per i bambini che necessitano di essere accuditi o ancora le comunità che accolgono persone che hanno delle dipendenze da alcol o droga. Vicino a noi ad esempio esiste una realtà virtuosa che riavvicina i tossicodipendenti ad una vita normale: la "Comunità di Vita Mondo Nuovo" di Montepertuso; qui le persone ritrovano il concetto di casa.

Dopo aver riflettuto sulle varie tipologie di casa ci siamo chiesti cosa proveremmo se non ne avessimo una e abbiamo capito che ci sentiremmo confusi senza nessun punto di riferimento, siamo troppo abituati ad avere sempre tutto, tanto che l’idea di non averlo più ci disorienta.

L’unico pensiero che potrebbe aiutarci sarebbe quello di una persona, un oggetto o un luogo a noi caro che noi sentiamo casa.