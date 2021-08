Siena, 17 agosto 2021 - Piange. Poi si placa. Ancora lacrime. E’ sconvolto Valerio Salaris, l’uomo che si è gettato dall’altezza di tre metri appena in tempo prima che la mongolfiera prendesse quota. Non si da pace perché Elisa Agnoletti non l’ha ascoltato, mentre le gridava di lasciarsi cadere subito. "Ho visto tutta la...

Siena, 17 agosto 2021 - Piange. Poi si placa. Ancora lacrime. E’ sconvolto Valerio Salaris, l’uomo che si è gettato dall’altezza di tre metri appena in tempo prima che la mongolfiera prendesse quota. Non si da pace perché Elisa Agnoletti non l’ha ascoltato, mentre le gridava di lasciarsi cadere subito. "Ho visto tutta la scena, ce l’ho sempre in mente", spiega piangendo. "Mi avevano chiesto se l’accompagnavo per il recupero della mongolfiera – racconta –; i passeggeri sono scesi erano quattro. E’ stato allora che, forse perché non c’era più il peso, si è alzata. L’ho retta un pochino, mi sono agganciato anche io, prima lei", ricostruisce Salaris andando avanti e indietro dalla disperazione.

"Ad un certo punto io mi sono lasciato andare.Ho detto ’questa mi porta via’ e mi sono lanciato dall’altezza di circa tre metri. Le ho gridato ’buttati, buttati’, non mi ha ascoltato. Quando l’ho vista in alto era già diventata un puntino. Le mani non hanno retto – ricostruisce quei momenti – ed è caduta come un sacco a terra. E’ successo in un attimo, poi ho chiamato subito il 118". Chiude gli occhi Salaris. Dolore puro. Ogni tanto si guarda le mani sbucciate.

Elisa Agnoletti era innamorata del compagno Ivan quanto dei voli. Tanto è vero che portava avanti un’azienda di viaggi turistici in pallone, la sua amata "Mongolfiera di Iside" senza tuttavia lasciare il lavoro principale legato ai distributori di snack e bevande nel Forlivese. Elisa era diventata pilota tre anni fa dopo aver frequentato la scuola di Reggio Emilia e i corsi con l’esame da parte dell’Enac. Il suo compagno, invece, era pilota da più di venti anni. Espertissimo.

La.Valde.