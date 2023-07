"Ho proposto Santucci vertice del Biotecnopolo"

"Ho proposto al ministro della sanità Schillaci la professoressa Annalisa Santucci come presidente della Fondazione Biotecnopolo". L’onorevole di Fratelli d’Italia, Francesco Michelotti non ha dubbi: la docente dell’ateneo senese, la cui nomina nel cda del Biotecnopolo è già scritta in un decreto da registrare, sarebbe un presidente capace di restituire alla città la centralità nel campo delle scienze della vita. "Una centralità che Siena merita – ha affermato il parlamentare nella trasmissione di Siena Tv ’Piazza con Vista’ -. Questa è un’opportunità importante, Siena è rappresentata nel Cda, ma il mio auspicio è che lei possa fare il presidente". L’onorevole Michelotti lo ha proposto al ministro Schillaci affinché il Biotecnopolo abbia una guida senese. Anche se il candidato più accreditato alla presidenza resta l’ex rettore dell’Università Humanitas, Marco Montorsi. "Annalisa Santucci, docente del dipartimento di biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università, è un’eccellenza senese. Schillaci è sempre molto disponibile – ha aggiunto – avere un presidente senese sarebbe un risultato importante. Ci stiamo lavorando".

Altro grande risultato per Michelotti sarebbe quello di far diventare il Biotecnopolo una realtà che non si limiti alla sola ricerca. "Dobbiamo pensare a un distretto vero e proprio, vantiamo profili e professionalità di livello mondiale nel campo delle scienze della vita – ha spiegato il deputato FdI –. Ho fatto presente la necessità di coinvolgere tutte le imprese nella filiera della produzione di farmaci. Facendo il parlamentare del territorio non posso che mettere in evidenza quello che il territorio offre, delle vere eccellenze mondiali. Noi abbiamo nel campo delle scienze della vita, della ricerca e della produzione dei farmaci, dei profili e delle professionalità riconosciute nel mondo, che ci invidiano nel mondo. Anche questo ho detto al ministro. Non dobbiamo fare solo ricerca, dobbiamo anche spendere i primi 75 milioni per produrre farmaci e coinvolgere tutta la filiera".

Altra proposta su cui è al lavoro Michelotti è la legge speciale per Siena. "Mi sono personalmente preso questo impegno – ha affermato - e ci stiamo lavorando. Voglio cercare di fare una proposta che consenta alla nostra città, dopo tanti anni, di tornare a essere protagonista a livello internazionale. Servono le risorse necessarie, anche del Governo, visto che siamo in maggioranza e lo dobbiamo a questo territorio. Per questo la legge speciale su Siena è una cosa su cui stiamo lavorando intensamente".

Simona Sassetti