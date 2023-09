’Hidden partner’, il gioco dell’oca. Eccezioni in aula, si riparte da capo

di Laura Valdesi

SIENA

Si riparte (quasi) dal via però non è il gioco dell’oca. Quanto l’udienza preliminare per la vicenda ’Hidden partner’ che ha acceso i riflettori sugli affari del magnate kazako Igor Bidilo, diventato il re dei locali di Piazza del Campo. Un’inchiesta, iniziata nel 2018, che ha coinvolto a vario titolo anche politici e imprenditori: è stato chiesto dal pm Siro De Flammineis il rinvio a giudizio per tredici persone fisiche, Bidilo compreso, più cinque giuridiche. Diciotto in tutto. L’udienza al piano terra di palazzo di giustizia, ieri affollatissima di avvocati ma neppure l’ombra di un imputato, si è conclusa infatti con l’accoglimento da parte del gup Sonia Caravelli di due eccezioni preliminari presentate nell’ordine dagli avvocati Giulio Pisillo – con il padre Fabio assiste Catalin Maxim e la moglie Nadia –, quindi dall’avvocato Enrico De Martino relativamente ad uno dei suoi assistiti insieme al figlio Lorenzo, Vincenzo Del Regno, ex giudice della Corte dei Conti e già segretario generale del Comune di Siena e di Firenze. Qui s’è incagliata l’udienza che, probabilmente, sarà fissata ad anno nuovo. Molto attesa soprattutto per capire se sarebbe stata giocata da parte del magnate, difeso dall’avvocato Carlo Arnulfo, la carta della costituzione di parte civile, come molto probabilmente avverrà. Secondo quanto emerso dall’inchiesta, infatti, con alcuni atti, compiuti o deliberati, di disposizione dei beni sociali di ’Sielna’ avrebbero causato "intenzionalmente alla società un danno patrimoniale" relativamente all’operazione ’Barton-Medioceppa’ che vede indagati tra l’altro per presunta infedeltà patrimoniale Cataldo Staffieri, Maxim e la moglie, Salvatore Caiata, deputato Fdi, con sorella e madre. La procura, sempre relativamente all’operazione ’Barton’, contesta il reato di truffa a Staffieri e a Maxim accusati di aver indotto in errore l’azionista di maggioranza, Bidilo appunto, relativamente al valore dei beni da comprare attraverso l’acqusizione delle quote della Barton e di tutti gli immobili per cui servivano sei milioni di euro. Avrebbero sostenuto la necessità di effettuare due passaggi, uno per prendere le quote e l’altro le proprietà in via dei Servi che, in realtà, avrebbero fatto parte già del patrimonio della società.

La partita è grossa, le difese come detto schierate. "Abbiamo presentato un’eccezione preliminare, prima della costituzione delle parti in giudizio, che riguardava la nullità della fissazione dell’udienza per mancata inclusione di uno degli avvisi che è obbligatorio dare all’imputato. Una carenza che comporta la nullità. Chiaro che l’eccezione valeva per i miei assistiti ma, inevitabilmente, anche per tutti gli altri imputati. Cosa succede adesso? Verrà fissata una nuova data per l’udienza e sarà notificato il relativo decreto". A far sì che ciò avvenga in tempi a dir poco ampi l’accoglimento, come detto, da parte del gup anche dell’eccezione presentata dall’avvocato Enrico De Martino. Un vizio di notifica, non essendo stata fatta a uno dei difensori di Del Regno, Lorenzo De Martino. Ciò comporta che gli atti verranno restituiti al pubblico ministero per sanare tale vizio: dovrà essere notificato nuovamente l’avviso di conclusione dell’indagine, da cui scattano poi i venti giorni per presentare eventuali memorie o per chiedere all’imputato di essere ascoltato. Ieri il gup ha stralciato ma, in realtà, si attenderà che venga concluso l’iter per Del Regno per riunificare e tornare in udienza. Difficile che sia prima del 2024, più probabilmente a marzo.