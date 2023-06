Guido Rocchi, capitano e stratega plurivittorioso

Alla vigilia di questa carriera di Provenzano 2023 eccoci a ricostruire la vita paliesca del capitano e contradaiolo del Nicchio Guido Rocchi, fondamentale per la storia del suo rione ma anche di tutta una città. Guido Rocchi fu capitano della Contrada dei Pispini dal 1919 al 1946, con soltanto una piccola interruzione dal 1937 al 1939. Di professione macellaio fu uno stratega di prima qualità, stratega plurivittorioso visto che può vantare di aver portato al successo il Nicchio ben cinque volte. Fra i suoi meriti c’è ovviamente di aver contribuito alla creazione dell’alleanza del Tono, una sorta di micidiale macchina da guerra che dominò gran parte di un lungo periodo, e aver lanciato fantini come lo stesso Tripolino, che avrà sempre viva una sentita riconoscenza, portandogli anche il cencio del 1932. Per Rocchi cinque successi fra il 1920 e 1932, con figure mitiche come Rancani, Cispa, Bovino e Canapino I, riprendendo poi, dopo l’interruzione bellica, le fila della Contrada prima di lasciare a Sobilia Palmieri Nuti la carica di capitano. Un passaggio anche questo fortunato: la nuova eletta vinse subito all’esordio.

Massimo Biliorsi