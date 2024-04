Guidelli presenta l’opera ‘Polyus’

Giovanni Guidelli porta in scena sotto la sua regia ‘Polyus’. Per la prima volta in Italia un atto unico di Vladimir Nabokov, l’autore di Lolita. Si tratta del racconto della spedizione al Polo Sud dell’esploratore Robert Falcon Scott. Una tragedia storica, infatti, morì con tutti i suoi sulla via del ritorno. Guidelli ha acquistato i diritti due anni fa dopo una lunga trattativa. Ha fatto tradurre l’opera ed ha così deciso di mettere in scena la storia. Guidelli è riuscito a creare una compagnia di attori e grazie alla produzione di Teatro delle donne, sta lavorando a questo importante progetto. L’anteprima italiana sarà il prossimo 17 Luglio al Festival Internazionale di Teatro di Radicondoli. A settembre Firenze, poi Roma.