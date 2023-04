Guida senza patente Dà quella del gemello

Fornisce la patente del fratello gemello, ma la polizia se ne accorge e lo denuncia. A finire nei guai è un 36enne straniero, che verrà accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Roma per essere espulso dall’Italia. Nel corso dei servizi di vigilanza stradale, una pattuglia della Stradale di Montepulciano ha intercettato sulla "Palio", a Barberino-Tavarnelle, un’auto con due persone a bordo. Il conducente, un dominicano 36enne abitante in provincia, ha fornito la patente del gemello. Ma i poliziotti si sono accorti subito, prima che a carico del titolare della patente c’era un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Siena e poi, attraverso la comparazione delle impronte digitali, che quel fratello non era la persona che avevano davanti, ma il gemello, sprovvisto della patente di guida, perché sospesa dalla prefettura. Il risultato: auto sequestrata e denuncia per false generalità, oltre alla multa per guida senza patente. Lo straniero, è stato poi affidato all’Ufficio Immigrazione: a seguito degli accertamenti è emerso che il 36enne era destinatario di un provvedimento di espulsione violato, pertanto gli è stato revocato il permesso di soggiorno e sarà espulso