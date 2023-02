Guida a zig zag in Massetana Picchia agente: clavicola rotta

Ha messo le mani addosso a un poliziotto della Stradale di Montepulciano che insieme al collega l’aveva fermato perché la sua guida non era certo delle più corrette, visto che procedeva a zig zag. Una reazione che è costata cara ad un 40enne residente nel comune di Montalcino: l’arresto. Con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale – per la cronaca il poliziotto è finito all’ospedale con una clavicola rotta e 30 giorni di prognosi – e di lesioni aggravate. Il 40enne, inoltre, ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test.

Martedì sera la pattuglia della Stradale stava svolgendo un servizio di controllo. Come tanti a cui anche La Nazione ha partecipato per verificare il comportamento degli automobilisti alla guida evitando che persone non sobrie si mettano al volante. Tutto si è svolto, secondo una prima ricostruzione, fra lo svincolo di Siena sud in Massetana Romana e la direttrice che conduce a porta San Marco. La pattuglia, vedendo appunto la Bmw procedere in maniera ondivaga gli ha chiesto di fermarsi ma niente da fare. Poi invece il conducente li avrebbe assecondati ripartendo però poco dopo. Alla fine è stato bloccato dalla Stradale in un distributore in Massetana. L’uomo ha reagito male al controllo, l’alcol test non ha voluto farlo. Soprattutto ha colpito il capo-pattuglia fino a procurargli una frattura. Sul posto è intervenuta in supporto anche un’altra macchina della Stradale di Siena. E l’uomo, difeso d’ufficio dall’avvocato Alessandro Betti, è stato arrestato. La misura cautelare è stata ieri convalidata ma l’automobilista è tornato in libertà, anche in considerazione del fatto che risulta incensurato. Il pm che segue la vicenda è Niccolò Ludovici.

La.Valde.