Guerra aperta sul futuro della Robur Montanari: "Giochi ancora aperti" Il Comune: "Filo diretto con la Figc"

Dopo l’esclusione dalla Serie C, con l’inserimento nell’organico dell’Atalanta Under 23 e il successivo svincolo dei tesserati, l’amministrazione comunale attende adesso una risposta dalla Figc e dalla Lega nazionale Dilettanti, in merito alla domanda di ammissione alla Serie D in soprannumero con una nuova società: la Federazione ha di fatto tagliato fuori il club di Emiliano Montanari. Non può essere passata inosservata ai vertici del calcio italiano la decisione dell’ingegnere romano di ricorrere al Tar senza chiedere un procedimento d’urgenza.

Eppure Montanari è fermo nella sua convinzione di potersi iscrivere alla quarta categoria. "Acr Siena 1904 apprende con grande favore quanto comunicato dalla Figc in data 4 agosto – si legge nel comunicato diramato ieri –. Il Siena Calcio, infatti, se da una parte rimane in fiduciosa attesa delle decisioni della giustizia amministrativa in ordine all’impugnativa dell’esclusione dal campionato di Lega Pro, dall’altra accoglie con particolare entusiasmo l’apertura della Lnd e della Figc all’iscrizione in soprannumero".

"Se tale indicazione verrà confermata – prosegue la nota –, risulta chiaro e cristallino che sarà certamente Acr Siena a essere iscritta in soprannumero in serie D (domanda già inoltrata il 18 luglio ribadita nelle prossime ore), questo per la giurisprudenza creatasi 2 anni fa, su ben 2 società di calcio, nelle stesse identiche situazioni della Robur. Il Siena Calcio ha dalla sua anche la concessione dello stadio Franchi fino al 2030, e ammesso e non concesso ci fossero soggetti terzi a far domanda di iscrizione, per giocare dovrebbero avere l’autorizzazione della Robur. L’eventuale risposta in tal senso sarebbe facilmente intuibile e non trascrivibile in un comunicato stampa".

Non ha alcun dubbio quindi Montanari che la strada del calcio senese sia tracciata: c’è da chiedersi però se si tratti di un bluff, visto che durante il mercato di gennaio aveva annunciato dei campioni e per voce del direttore Tarantino che non ci sarebbe stata una penalizzazione, infine che il 30 aprile sarebbe nato Robur City. Lui è fermo nella sua certezza. "Acr Siena sta riorganizzando l’organigramma – chiude la nota –. A breve saranno comunicati il nuovo ds e il nuovo mister, che partiranno dopo metà agosto per il ritiro pre-campionato, in località da definire. Gli organi di informazione locale si sono spesi in previsioni circa l’esito del giudizio instaurato al Tar, divulgando notizie prive di ogni fondamento. La società contesta con forza tale operato che ha l’unico obiettivo (vano) di indebolire la compagine societaria e precisa che il Comune non vanta il minimo titolo per poter anche semplicemente ipotizzare il futuro del Siena, garantito dall’attuale società. Dopo un fine settimana dove si è celebrato un funerale, senza che ci fosse il morto, e con la richiesta di eredità subito avanzata dal Comune ancora prima che il prete dicesse amen, vogliamo puntualizzare che i giochi non sono finiti, ma sono appena iniziati. L’estate è ancora lunga e sarà sicuramente molto calda".

"La federazione ha preso una decisione importante – la replica dell’assessore allo Sport, Lorenzo Lorè –. Appena ha visto che Montanari non ha chiesto la procedura di urgenza al Tar, ha ritenuto chiusa la questione del Siena, svincolando i giocatori e ammettendo l’Atalanta U23. Non ho letto la nota di Montanari, ma in ogni caso non mi provoca fastidio. La Robur è una delle nostre priorità e i contatti tra il sindaco Nicoletta Fabio e la Figc sono continui".