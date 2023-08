"Guerra a Siena: Medici al fronte di Musabegovic"

Il dramma della guerra, la corsa disperata a salvare vite all’interno degli ospedali nelle città bombardate o nelle tende da campo. Stasera alle 19.30 al Circolo Arci Lavoro e Sport di via Pispini, in collaborazione con la Libreria Rebecca di via Pantaneto è in programma la presentazione del libro ‘La polvere sui guanti del chirurgo’ di Senadin Musabegovic. Un libro uscito nel 2007 per Infinito Editore, ma ancora di drammatica e stringete attualità, sul rapporto tra guerra e salvezza. Dialogherà con l’autore Ginevra Bompiani. Nel corso della serata la lettura di alcuni brani tratti dal libro sarà affidata a Maria Leonardi.

R.B.