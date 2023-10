guard rail da riparare

Sarà finalmente riparato il tratto di guard rail, alla rotonda di Drove, nelle immediate vicinanze di Poggibonsi, distrutto da un’auto andata fuori strada. L’amministrazione comunale di Poggibonsi ha affidato in questi giorni i lavori a un’impresa della Campania. Per la messa in sicurezza del guard rail è prevista una spesa di circa 20mila euro. L’intervento sarà realizzato a breve.