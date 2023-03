Guanciale va in scena al Poliziano Da Ricciardi al mercante d’armi

Al Teatro Poliziano di Montepulciano arrivano Lino Guanciale e Francesco Montanari con ‘L’uomo più crudele del mondo’. Domani (giovedì 16 alle 21.15) il nuovo appuntamento della stagione di prosa si annuncia come un nuovo sold out. Scritto e diretto da Davide Sacco, lo spettacolo si affida a Guanciale, noto al pubblico televisivo nelle vesti del commissario Ricciardi e autore del romanzo illustrato ‘Inchiostro’, per il ruolo di un ricco mercante d’armi che viene intervistato da un giornalista, interpretato da Francesco Montanari, l’indimenticabile Libanese della serie televisiva ‘Romanzo Criminale’.

La scena è ambientata nella stanza spoglia di un capannone abbandonato, dove Paolo Veres, seduto alla sua scrivania, rilascia l’intervista esclusiva al giornalista che gli si siede di fronte. "In un confronto incalzante – anticipano i curatori della rassegna – le due figure si interrogano sul senso della giustizia e sul significato più profondo della parola umanità. Mentre si svelano le rispettive personalità, si confondono sempre più vittima e carnefice, fino a un epilogo che ribalterà ogni prospettiva".

Un faccia a faccia che mette alla prova i due attori, in un dialogo serrato che si sviluppa battuta dopo battuta rivelando i lati più nascosti dei due protagonisti. Sarà invece Andrea Pennacchi il protagonista dello spettacolo che domenica 26 concluderà il cartellone proposto dal Poliziano per questa stagione di prosa. L’attore, dalla cui fantasia sono nati tanti personaggi memorabili come il Pojana di Propaganda Live, porta in scena in questa occasione la pièce ‘Mio padre: appunti sulla guerra civile’, di cui è autore e in cui racconta con leggerezza e ironia la Resistenza, cercando sempre negli avvenimenti storici la chiave ideale per reinterpretare e l’attualità.

Ad accompagnarlo le musiche dal vivo di Giorgio Gobbo con Graziano Colella (batteria) e Gianluca Segato (lap steel guitar). "Quando è morto mio padre – racconta l’attore – mi sono svegliato di colpo. Come Telemaco, ma più vecchio e sovrappeso, mi sono messo alla ricerca di mio padre e della sua storia di partigiano, e prigioniero, ma più ancora della sua Odissea di ritorno in un’Italia devastata dalla guerra. Sperando di trovare un insegnamento su come si mettono a posto le cose".

Riccardo Bruni