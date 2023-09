Gruppo edema osseo. A Siena la sesta edizione del congresso nazionale

Cinque quadri radiologici di edema osseo inerenti 7 distretti scheletrici ed altrettante patologie osteoarticolari, presentati da radiologi, ortopedici e reumatologi. Questo il punto di partenza del congresso nazionale di Geodeit, Gruppo edema osseo diagnosi e interventi terapeutici, che si terrà a Siena dal 28 al 30 settembre, all’hotel Four Points by Sheraton. Presidente della società scientifica è il professor Bruno Frediani: "Ho fondato nel 2018 insieme ad altri cinque colleghi GEODEIT, per occuparsi di edema osseo, un’infiammazione interna dell’osso, molto frequente".