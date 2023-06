"Gru e carreggiata ridotta Il transito non è sicuro" Titolare di azienda attacca

"Capisco la necessità di compiere l’intervento alla copertura del cimitero, ma adesso sto conoscendo una fase di disagio. La presenza della gru e la riduzione della carreggiata (nella foto) per consentire i lavori, mi impediscono di transitare in sicurezza, in quel punto, con il mio camion per il trasporto degli animali". Lo afferma Giovanni Filippo, titolare dell’azienda agricola di Montecuccheri, nelle campagne intorno a Poggibonsi. "Quasi tutti giorni mi trovo a percorrere per ragioni legate alla mia attività la strada di Montemorli in direzione di via dei Cipressi a Poggibonsi – spiega l’imprenditore – per poi fare ritorno. Un percorso nel quale a mio parere manca da tempo la manutenzione in certi tratti. Ora ecco anche la gru a torre, in uno spazio regolato da senso unico alternato con l’impiego di un semaforo provvisorio per permettere il regolare svolgimento. Il transito per un’auto non è un problema. Ma per i mezzi pesanti, sì: serve una manovra di estrema precisione per tenere lontani i rischi di uscire dalla sede stradale". Un pericolo evidenziato dall’apposita segnaletica, che comprende pure il temporaneo limite di velocità di 30 chilometri orari. Operazioni necessarie, come ha spiegato a suo tempo l’amministrazione comunale che ha finanziato con proprie risorse i lavori per 370mila euro. Obiettivo, superare le attuali criticità. "Comprendo la situazione – conclude Filippo – però è fondamentale anche la sicurezza di chi viaggia per lavoro nella zona interessata".

Paolo Bartalini