Grottanelli, un professore al Monte. Insegnò alla città cos’era la banca

Il 2023 ci ha tolto molti protagonisti della vita senese del novecento, fra questi Giovanni Grottanelli De’ Santi. Fra tutti gli incarichi della sua vita professionale, ci piace ricordare quello di docente, ordinario di materie giuridiche, non per peso e prestigio, ne ha avuti ben altri, ma perché riflette al meglio la sua vocazione primaria, quella di insegnante, di maestro di vita. Accademico. E poi il suo ricordo si lega ad un periodo d’oro della nostra vita cittadina, non certo per ricchezza quanto per valore dei nostri rappresentanti, per il loro stile sobrio e concreto, persone altamente preparate ma soprattutto illuminate.

Sembrava un nuovo Rinascimento, poi spazzato via con l’arrivo del nuovo millennio. Dopo aver ricoperto la carica di Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza, siamo all’inizio del decennio novanta, viene nominato presidente della Banca Monte dei Paschi e della Fondazione. Sono anni importanti, che consolidano la fama ed il prestigio delle nostre istituzioni. Al tempo ci sembrava tutto scontato, immediato.

Abbiamo poi capito che non era proprio così. In silenzio era arrivato a questi vertici, in silenzio se ne andò, per tornare a fare il suo mestiere di docente. Per questo la sua immagine si lega alla "bella Siena", nella garanzia delle istituzioni, alla ’sua’ Giurisprudenza, al Diritto Pubblico presso la Scuola di specializzazione in Medicina Legale e in quella per Consulenti del Lavoro. C’era un filo rosso che legava Grottanelli De’ Santi a Mario Bracci, perché la storia ha sempre un suo percorso di coerenza, così il suo passaggio alla presidenza della Banca, di quella Banca in quella città, che avvenne nell’ottobre del 1992 stupì certi ambienti la sua nomina, anche lo stesso protagonista.

"Mi chiamò il dottor Albis - ha raccontato poi in un’intervista del 2021 a La Nazione - che all’epoca era direttore della Banca d’Italia a Siena e mi rivelò che era molto probabile che sarei diventato presidente del Monte. A me pareva strano, gli risposi che non avevo nessuna competenza di banche e finanza.’Questo lo lasci giudicare a chi farà le nomine’, rispose il direttore. E allora aspettai che le cose accadessero". In realtà oltre alla competenza era il garante di tutta quella gente che vedeva passare sotto i suoi uffici.

Oggi ce ne rendiamo conto: l’appartenenza, come direbbe Giorgio Gaber, non è lo sforzo di un civile stare insieme. Non è il conforto di un normale voler bene. L’appartenenza è avere gli altri dentro di sé.

Massimo Biliorsi