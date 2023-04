Grottanelli de’ Santi Cordoglio unanime per la scomparsa di un grande senese

SIENA

Da ieri pomeriggio la salma del professor Giovanni Grottanelli de’ Santi è esposta all’obitorio del Policlinico Le Scotte. Sono stati in tanti a chiamare i familiari, e anche la redazione de La Nazione, per avere notizie e per dare l’ultimo saluto al professore. Primo fra tutti, Emilio Giannelli, che fu provveditore della Fondazione Mps, con Grottanelli presidente, negli anni della quotazione in Borsa. Oggi ci saranno i funerali, in forma privata come espressamente chiesto dalla famiglia.

Sono arrivati tutti i messaggi di cordoglio e i ricordi delle istituzioni, dall’Università a Banca e Fondazione Monte dei Paschi. Si parte da Palazzo Sansedoni, con la Fondazione che ricorda "il primo presidente dell’Ente, dalla sua costituzione nel 1995 fino al 2000". "Ricordiamo con grande stima il professor. Giovanni Grottanelli De’ Santi, nostro primo presidente. Grande giurista e uomo di grande saggezza - scrive Carlo Rossi, oggi presidente - pose le basi della neonata Fondazione delineandone il suo percorso a sostegno del territorio. Il nostro Ente e la comunità gli sono profondamente riconoscenti".

Anche l’Accademia Musicale Chigiana, presieduta da Grottanelli de’ Santi dal 12 gennaio 1993 al 19 giugno 2000, si unisce al cordoglio dell’intera comunità. "Nell’anno del suo insediamento, finita l’attività estiva dei corsi, si svolse a Siena uno storico incontro, quando il Presidente accolse a Palazzo Chigi Saracini l’Imperatore del Giappone Akihito, accompagnato dall’Imperatrice Michiko, appassionata della grande musica classica, in viaggio in Italia. Altra tappa significativa nel periodo di presidenza dell’Accademia Chigiana fu nel 1995 la sua proposta di gestione del rapporto fra l’Accademia e la costituenda Fondazione Monte dei Paschi di Siena".

Banca Monte dei Paschi ha espresso il proprio cordoglio, ricordando che "guidò l’istituto dal 1992 al 1997, accompagnandolo con saggezza e competenza nel percorso di trasformazione in società per azioni. Lascia una grande eredità per le sue doti umane e professionali".

Il rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra ha espresso profondo cordoglio. "Ci ha lasciati un illustre accademico, che con la sua attività nella didattica e nella ricerca ha dato lustro all’Università di Siena – ha detto il rettore Di Pietra –. Voglio qui ricordare la sua lunga carriera e il suo importante contributo agli studi giuridici, che ha saputo trasmettere sapientemente a generazioni di studiose e studiosi e che adesso proseguono nel solco da lui tracciato. Manifesto alla famiglia il cordoglio mio personale e di tutta la nostra comunità universitaria".

Sul sito dell’ateno è comparso anche il ricordo dei suoi allievi Elena Bindi, Mario Perini, Andrea Pisaneschi, che esprimono "profondo dolore": "Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo sa bene che egli, accanto alle doti di giurista con un profondo senso della storia e della realtà umana, aveva caratteristiche personali che lo rendevano unico".