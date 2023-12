Groppasecca vinse il Palio con una febbre da cavallo

Ve li immaginate, nel 2023, certi soprannomi dei fantini del passato? I nostri antenati avevano più fantasia e più coraggio. Che ne dite di Agostino Lippi detto Groppasecca? Chissà quale fisico particolare dovesse avere per suscitare la fantasia dei contradaioli del tempo. Ha corso dal 1784 al 1792 ben sedici carriere. E’ passato alla storia per le sue tre vittorie sul Campo, ma soprattutto per essere stato il primo fantino nella lunga vicenda paliesca ad aver fatto cappotto con la stessa Contrada e lo stesso cavallo. Tutto questo avvenne nel 1787 nella Torre: a luglio scatta molto forte ma vince soprattutto perché l’altra favorita, la Chiocciola, fu ostacolata duramente dalla Civetta. Ad agosto, ancora con la Chiocciola fra le migliori, vince nonostante la determinazione dell’Onda e del Leocorno. Leggenda vuole che Groppasecca abbia vinto con addosso una altissima febbre, vorremmo dire da cavallo.

Vince anche il Palio del 1788, di agosto, nella Pantera, nella carriera in cui si decise di sorteggiare alla mattina i posti al canape, ma di tenere nascosto il risultato fino al momento stesso della mossa. Groppasecca approfittò alla grande delle furiose nerbate che si scambiarono la Torre e la Tartuca, volando alla conquista del palio.

Massimo Biliorsi