"Grazie al nonno di Teseo per la pista dei barberi"

"Senti maestra… Noi vorremmo dire una cosa importante a tutti, ma proprio a tutto il mondo! Come facciamo?". "Mah… bambini… avete un tono di voce così alto che basterà aprire la finestra". "Ma che dici maestra, questa è una cosa importante!". "Beh allora potreste scrivere a un giornale…". "Ecco questo ci piace… allora maestra scrivi: "I bambini della Scuola dell’Infanzia W. Disney, di Barontoli, ringraziano il nonno di Teseo, il signor Enrico Mozzini per aver costruito e regalato alla nostra scuola una meravigliosa pista dei barberi per giocare e divertirci! È bellissima!".

"L’Istituto Comprensivo Ambrogio Lorenzetti (Sovicille, Chiusdino, Monticiano) ha sempre ricercato un rapporto positivo tra scuola (istituzione), famiglie (comunità), enti e associazioni – spiegano i docenti e il dirigente scolastico, Marco Bianciardi –. Il plesso della W. Disney è frequentato da tanti bambini di famiglie senesi che mantengono legami con le Contrade in cui sono cresciuti. Il nonno di Teseo, Enrico Mozzini, con entusiasmo, arte e passione ha costruito, con il nipotino, una meravigliosa pista dei barberi e l’ha donata alla nostra scuola, dimostrando che le tradizioni si possono trasmettere divertendosi. Il gioco, legato al Palio, consente ai bambini di giocare, imparare, condividere!"

"Per la nostra esperienza – aggiungono –, sappiamo che agli occhi dei nipoti, i nonni rappresentano l’amore gratuito, la disponibilità, la memoria storica e la genealogia familiare. L’‘io’ dei bambini, così, si apre a uno spazio psicologico dove ognuno ha un valore fondamentale e una giusta collocazione. Ascoltare le storie, giocare come un tempo, costruire e avere a disposizione giocattoli con cui si sono divertiti i genitori e i nonni, sono momenti rilevanti di dialogo tra generazioni e consentono ai bambini di scoprire l’importanza del passato per leggere il presente".

"I nonni sono un appoggio concreto per tante famiglie – chiudono –, ma non solo: si dimostrano mediatori di tradizioni, introducendo i bambini alla conoscenza di usi, costumi e tradizioni, rafforzando la loro identità culturale. Nella certezza che la collaborazione tra studenti, famiglie, scuola e tutte le risorse che vi gravitano attorno produce ottimi risultati. Grazie quindi a Enrico Mozzini per il meraviglioso dono: ne sarà fatto ottimo uso!".

Angela Gorellini