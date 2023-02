Grave lutto: addio Uliano Vettori

Ha unito la Valdelsa calcistica. Non solo per i suoi ruoli di giocatore, allenatore e dirigente delle varie realtà sportive di un’area geografica compresa tra le province di Siena e Firenze e fino a Volterra. Non esclusivamente per i successi che hanno caratterizzato un cammino di sei decenni sui campi di gioco. Ma anche, o forse soprattutto, per il lato umano, per un insieme di preziose relazioni che ha saputo creare e trasformare in autentici valori da trasmettere alle generazioni a venire. Uliano Vettori se ne è andato 86 anni. E’ deceduto all’ospedale di Campostaggia, dove era ricoverato per un aggravamento repentino delle sue condizioni di salute, proprio in un giorno di fine febbraio che per lui rappresentava l’attesa del ricordo del suo allievo prediletto, Stefano Lotti. Al ragazzo scomparso nel 1988 con indosso la maglia del Poggibonsi dedicava scritti sempre toccanti, allargando gli orizzonti ad altri atleti del Leone rimasti nella memoria degli sportivi, Moreno Pellegrini e Paolo Nicolai. Poggibonsi equivaleva a un inizio. Uliano, quindicenne, si spostava dalla sua San Gimignano per partecipare agli allenamenti. Esordio nel 1952, quando, scopertosi per una coincidenza privo di scarpe per giocare, ne ricevette un paio dal compagno di squadra più grande, il futuro attore Novello Novelli. Tra le tappe, Rosignano Solvay, Ancona, Pistoia. I ritorni a Poggibonsi, la Volterrana e poi Colle di Val d’Elsa, con il vaticinio di Gino Manni: "Sarai un allenatore professionista se resterai più di due annate nei biancorossi". Così fu. Il Poggibonsi di Vettori conquistò la D nel 1972, società solida, la C che svanisce a vantaggio della Sangiovannese, ma Uliano si prende il lusso con i suoi ragazzi di espugnare in un biennio i rettangoili impossibili di Grosseto e Siena. Approda a Coverciano, conosce l’adolescente Roberto Mancini. Al Castelfiorentino ecco Luciano Spalletti, Andrea Pepi e Lamberto Piovanelli. E l’epopea del Poggibonsi, dallo spareggio col Gubbio al salto nel professionismo: De Luca, Signorini, Frescucci… E da mister del Gubbio, nel 1991, compie un’esperienza fugace, ma stringe un’amicizia straordinaria con Marco Giampaolo. Altro ritorno al Poggibonsi in un’annata negativa, ma lui inserisce fra i titolari il diciottenne Bernardo Corradi. Si riprende le radici e partecipa all’ascesa del San Gimignano. Ultimo incarico ufficiale ancora con il Poggibonsi, dal 2004 al 2006. Da ieri a San Gimignano, all’obitorio di via Folgore, un andirivieni di amici e conoscenti pronti a stringersi ai figli Renata e Giampiero: "Ora babbo è con mamma e con Stefano".

Paolo Bartalini