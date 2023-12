Gratteri parla della ’mafia digitale’ ai Rozzi

Terzo appuntamento con la rassegna letteraria sul tema della lotta alle mafie "Pagine di legalità", organizzata dal Comune di Siena in collaborazione con la sezione senese del Movimento Agende Rosse e con il patrocinio di Avviso Pubblico. Oggi alle ore 18 al teatro dei Rozzi sarà la volta de "Il Grifone", il nuovo libro di Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli, e Antonio Nicaso, scrittore e storico delle organizzazioni criminali. Saranno presenti il giornalista Pierluigi Senatore e il coordinatore del movimento Agende Rosse Angelo Garavaglia.

Attraverso il libro viene narrata la nuova frontiera delle mafie: la tecnologia. In un mondo sempre più interconnesso, dove le distanze vengono annullate da un click e i luoghi d’incontro virtuali stanno soppiantando quelli reali, anche le mafie stanno imparando ad adattarsi: sfruttando le potenzialità della tecnologia, si addentrano nello spazio digitale come fosse un nuovo territorio di conquista. Nicola Gratteri e Antonio Nicaso illustreranno questa metamorfosi citando cifre e documenti, a dimostrazione del fatto che la mafia, e in particolare la ‘ndrangheta, agisce ormai su scala globale, spacciando droga, riciclando denaro, compiendo truffe finanziarie e vendendo armi in ogni parte del pianet