Granfondo, il Pd attacca "Per Monteriggioni contro il bene della comunità"

"Mai per il bene di Monteriggioni". Non si fa attendere la replica del Pd a Per Monteriggioni, dopo l’interrogazione annunciata dall’opposizione consiliare sulla questione del rinvio della trentunesima edizione della Granfondo. "In questi giorni – si spiega dal Pd – i consiglieri del gruppo Per Monteriggioni hanno vinto una medaglia, quella di avere una doppia faccia. Si sono dimostrati, infatti, dei veri campioni di cerchiobottismo da prima Repubblica. Il caso è quello della Montagnola e della Granfondo. Non più tardi di qualche settimana fa erano i primi ad impegnarsi per sostenere le ragioni degli ambientalisti, ma basta far passare poco tempo che lo spostamento sul versante opposto è subito fatto e questa volta si sostengono le considerazioni dei proprietari. Il metodo di Per Monteriggioni, infatti, è proprio questo: dove c’è pace si porta conflittualità. Situazione molto simile al bel campo di grano dove appositamente viene seminata zizzania. Gli esempi sono molteplici, tutti accomunati dalla mancanza di responsabilità e di lavoro per il bene del territorio. Anche in quest’ultimo caso si sono dimostrati come delle bandiere, che sventolano a seconda del vento che tira sulla Montagnola. Per fortuna non sono loro che ci amministrano". Nel merito della questione, ovvero dell’interrogazione al sindaco e alla giunta comunale, il Pd di Monteriggioni osserva: "I consiglieri di Per Monteriggioni chiedono chiarezza con un’interrogazione. Viene da pensare che di conseguenza non si fidano di quanto scritto dal Team Bike Pionieri nel loro comunicato. Se, invece, si fidano del Team Bike Pionieri perché allora interrogare il sindaco, che non è il diretto organizzatore della manifestazione? La risposta è semplicissima: la loro intenzione è solo quella di creare una polemica esclusivamente politica. Inoltre viene scritto, ‘perché quanto prima questo importante evento sportivo torni a svolgersi’: anche questo è già stato chiarito dal Team Bike Pionieri. E’ già in atto un’organizzazione per riuscire a trovare un’altra data. Ci chiediamo se il gruppo Per Monteriggioni, prima di scrivere l’interrogazione, si sia preoccupato almeno di leggere quanto riportato dagli organizzatori nel loro comunicato. Se lo avessero fatto avrebbero notato che lo stesso gruppo di organizzatori ha ringraziato l’amministrazione per il grande supporto. C’è chi lavora per il bene di Monteriggioni – concludono dal Pd – e chi per creare problemi".

Paolo Bartalini