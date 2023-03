Granfondo di Monteriggioni La polemica si amplifica Interrogazione in Consiglio

Approda in Consiglio comunale, a Monteriggioni, la questione del rinvio della trentunesima edizione della Granfondo di Monteriggioni, originariamente in programma per il 19 marzo, però posticipata a data da destinarsi. Dopo l’intervento degli organizzatori di Asd Team Bike Pionieri e la risposta dei proprietari dei terreni interessati dal passaggio dei partecipanti, arriva adesso il terzo atto della vicenda per effetto dell’interrogazione al sindaco e alla giunta comunale da parte del gruppo di opposizione Per Monteriggioni. Obiettivo del gruppo di minoranza consiliare di Monteriggioni, "fare chiarezza, perché quanto prima questo importante evento sportivo torni a svolgersi", si legge nel documento. "Abbiamo letto in questi giorni due versioni - scrivono i componenti del gruppo Per Monteriggioni - quella degli organizzatori della Granfondo e quella dei proprietari delle aree rurali e boschive che venivano attraversate dall’evento. Noi vogliamo capire quale sia stata la regia pubblica e la capacità di facilitare e mediare tra le due esigenze". E il motivo per il quale Per Monteriggioni ha deciso di ricorrere all’interrogazione al sindaco e alla giunta? "Lo consideriamo un atto dovuto - affermano ancora dalla minoranza - che dovrebbe fare ogni opposizione di cultura democratica e propositiva". Da qui, dunque, l’invito rivolto all’amministrazione locale per illustrare il quadro e spiegare la situazione che si è venuta a creare in proposito. "Il sindaco e la giunta - si afferma da Per Monteriggioni - vengano in Consiglio per fare chiarezza. La Granfondo di Monteriggioni era stata fermata soltanto dall’emergenza pandemica. Mai avremmo immaginato che si potesse verificare un fatto così spiacevole, in primo luogo per l’evento stesso, per quello che rappresenta per i tanti appassionati". Ci sono anche altri aspetti, ultimi ma non certo per importanza, che stanno a cuore ai firmatari dell’interrogazione: "Pensiamo soprattutto agli organizzatori che si dedicano con tanta passione a preparare l’appuntamento attraverso un impegno volontario. Ma anche per la nostra economia, per le strutture turistiche ricettive di ogni natura".

Paolo Bartalini