Granfondo del Castello. Sfida in Mountain Bike

Trentunesima edizione della Granfondo Mountain Bike Castello di Monteriggioni: ci siamo. Superate le criticità, la manifestazione torna in calendario per il 15 ottobre e conclude la Coppa Toscana Mtb e Deltos Cup. "La soddisfazione è grande per l’Asd Team Bike Pionieri che sono riusciti a organizzare anche per quest’anno, grazie al Comune di Monteriggioni e alle richieste dei bikers, un evento di riferimento per la Mtb Italiana". Lo afferma Giorgio Mazzi, presidente del Team Bike Pionieri. "Vorrei complimentarmi a nome di tutta l’amministrazione con l’Asd Team Bike Pionieri per il gran lavoro. Confermiamo il sostegno anche per il futuro – dichiara il sindaco Andrea Frosini – e siamo orgogliosi di collaborare con persone che amano il territorio e lo promuovono". La gara, che fa parte della Deltos Cup, è stata ridisegnata nell’itinerario, ora di 49 km. Partenza alle 10 da Castellina Scalo, in via Gianni Vitaliano, e arrivo al Castello. Una tranche del tracciato ricalca quello dei pellegrini. Previsto un percorso alternativo di 25 km. Pasta party per i partecipanti e riconoscimenti per i primi 5 uomini e le prime 3 donne e anche per i primi 5 di ogni categoria e per le prime 5 società per numero di partecipanti.