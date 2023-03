Granfondo Castello C’è chi dice no I proprietari ‘chiudono’ i terreni

di Marco Brogi

La grande festa dei biker è finita prima di cominciare. I proprietari dei terreni non hanno dato l’ok al passaggio della corsa e la 31esima edizione della Granfondo Castello di Monteriggioni di mountain bike in programma il 19 marzo non si farà. In casa del Team Bike Pionieri che organizza quella che ormai è diventata una classica dell’inizio della stagione agonistica mtb, la delusione si taglia con il coltello.

"Questa per noi è stata una doccia scozzese – afferma il presidente Giorgio Mazzi – Siamo amareggiati, delusi. Il danno è notevole sotto vari aspetti. Avevamo già oltre 600 iscritti e saremmo sicuramente arrivati a 1.000. Dovremmo restituire la quota agli iscritti, un lavoro enorme. Qualcuno ha già detto di non rivolere indietro la quota, ma comunque vada dovremmo fare qualcosa come 400, 500 bonifici, e questo comporta una spesa. Chiederemo alla banca di venirci incontro. Altri soldi, inoltre, li abbiamo spesi per la cartellonistica e altro: soldi al momento buttati via, visto che l’evento è stato rinviato". E ancora: "C’è anche un danno non indifferente per il turismo- commenta Mazzi-. Tra ciclisti, appassionati di ciclismo e addetti ai lavori, intorno alla Granfondo c’è un movimento di circa 3 mila persone. Che a questo punto non verranno più. Chi aveva prenotato ristoranti e agriturismi ha già disdetto". C’è tanta delusione nella parole del presidente del Team Bike Pionieri, ma non acredine. "Non ce l’abbiamo assolutamente con i proprietari dei terreni e dei boschi che fanno da scenario alla gara- spiega Mazzi- E’ logico e giusto che debba essere chiesta la loro l’autorizzazione. E’ hanno tutto il diritto di concederla o di non concederla. In questo momento il mio pensiero va soprattutto al popolo di appassionati che segue la Granfondo, mi dispiace che sia andata così. Tuttavia sarà fatto il possibile per individuare altri percorsi e provare a recuperare questa 31esima edizione, magari tra qualche mese. E’ un tentativo che faremo, altrimenti andremo al prossimo anno. Ringrazio l’amministrazione comunale per avere sempre creduto in questo evento". Anche quest’anno ai nastri di partenza della corsa di mountaine bike nella cornice verde della Montagnola ci sarebbero stati fior di campioni e diverse squadre professionistiche. Senza contare l’esercito di amatori che rendono ancora più vera e poetica la Granfondo. Una festa del ciclismo slittata a data da destinarsi. Ma quelli del Team Bike Pionieri amano troppo la loro ‘creatura’ per arrendersi.