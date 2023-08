Grandine, vento e pioggia: Pompieri in azione a Siena

Piante e rami pericolanti, allagamenti, un’auto impantanata e due incidenti, per fortuna senza feriti. La violenta grandinata che nel tardo pomeriggio di ieri si è abbattuta sulla nostra provincia ha creato disagi soprattutto nel territorio di Monteriggioni e nella zona di San Quirico d’Orcia e Montalcino. Numerose le uscite dei vigili del fuoco di Siena e dei loro colleghi del distaccamento di Montalcino. Su alcune strade di Monteriggioni la grandine ha formato una sorta di tappeto bianco . C’erano però rami e piante che rischiavano di cadere sulla strada e di colpire qualche passante o auto di passaggio e quindi si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale. Sul posto per ripristinare la viabilità tre squadre di motoseghisti dell’associazione ’La Racchetta’ Sezione Siena-Monteriggioni, una squadra del Gruppo di Protezione Civile del Gruppo Trekking Senese e diverse squadre dei Vigili del fuoco.

Superlavoro per i pompieri pure nella parte sud della provincia. Quelli di Montalcino sono usciti ripetutamente a San Quirico d’Orcia e Buonconvento per rami e alberi pericolanti e per un’ auto che era rimasta impantanata nel fango. A Buonconvento la Cassia per Ponte d’Arbia si è allagata in un due o tre punti, come purtroppo accade spesso in caso di maltempo, ma nel giro di pochi minuti la situazione è tornata alla normalità. A Poggibonsi la grandinata ha causato l’uscita di strada di due mezzi: uno sulla Cassia per Barberino Valdelsa e l’altro alla Zambra, all’immediata periferia della città. Spavento a parte, non ci sono state conseguenze per le persone. Sul posto sono arrivate pattuglie della municipale.

Marco Brogi