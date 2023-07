Grandi virtuosi del jazz stasera in Fortezza

Alcuni fra i maestri più importanti e innovativi del jazz mondiale alla Fortezza di Siena: gli eventi per i seminari internazionali di Siena Jazz proseguono questa sera (ore 21,30) a ingresso libero con un concerto imperdibile. Giovani allievi potranno suonare con straordinari interpreti: il virtuoso sax del portoricano Miguel Zenon, collezionista di Grammy Award, assieme a Fabian Almazan, pianista cubano di grande virtuosismo, Matt Penman, il contrabbassista per eccellenza del jazz contemporaneo, e Dan Weiss, tra i migliori batteristi jazz al mondo. Poi la voce inconfondibile di Becca Stevens, jazz ma anche folk e pop di classe, Jo Lawry, autore e maestro della voce, David Binney, sax alto brillante e innovatore, Reiner Baas, originale chitarrista della generazione punk-jazz, la bassista Linda Oh che ha stupito i critici e Tommy Crane, batterista punto di riferimento nella scuola newyorkese.

Ma.Bi.