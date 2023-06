Grandi: "Unità d’intenti con Maggi Pakistani, chiesta una soluzione"

Il primo Palio vinto dal Gobbo Saragiolo, che ne conquisterà poi altri 14, è conservato nel museo della Chiocciola. Era il 2 luglio 1823. "Aveva necessità di essere restaurato e noi l’abbiamo fatto, presentandolo al popolo di San Marco", spiega il priore Marco Grandi sottolineando che siamo a 200 anni dalla ricorrenza. "Del recupero si è occupata Sandra Brogi, ha collaborato il comparto archivio e museo, unitamente ad Alessandra Pianigiani che – spiega – sta portando avanti il progetto di rinnovo. Ad ogni chiocciolino che ha contribuito sarà consegnato un omaggio in ricordo dell’elargizione per questo specifico intervento".

Priore Grandi la festa titolare della Chiocciola è entrata nel vivo, a breve ci sarà il Palio. Un momento di particolare afflusso di contradaioli e visitatori anche nel posteggio Il Duomo dove dormono diversi pakistani.

"La Contrada è un piccolo presidio del territorio. Segnaliamo persino quando c’è un lampione fulminato, figuriamoci se non siamo attenti a tale aspetto. Abbiamo fatto presente la situazione alle autorità e chiesto un intervento per un duplice ordine di ragioni: da un lato garantire condizioni umane e dignitose alle persone che dormono nel posteggio, dall’altro non rendere rischiosa, specie in questo periodo, una situazione pacifica. C’è insomma un problema umano di persone che vivono di precarietà ma anche un senso del decoro e una condizione di sicurezza che devono essere salvaguardati. Il parcheggio è un punto di approdo turistico, qui arrivano centinaia di persone".

Tornando alla festa titolare, quale sarà l’evento clou?

"Uno a cui sicuramente teniamo molto è quello di domani quando presenteremo, alle 18.30 nel museo della sala delle vittorie, una pubblicazione per celebrare i 90 anni della sezione piccoli chiocciolini. Saremo anche ripetitivi, però ci fa piacere sottolineare come questa grande intuizione sia stata nostra in un periodo fra le due guerre dove c’era grande necessità di stare dietro a bambini e giovani, dal punto di vista sociale. Ci vogliamo vantare di questa idea importante che esula dalle cose paliesche ed è stata ripresa poi dalle altre Consorelle".

Il rione in questi giorni è molto affollato, anche per l’effetto palio.

"Veniamo da un inverno sereno. L’uscita a sorte ha rafforzato la nostra unità d’intenti consentendoci di essere in Piazza con la gioia di provare a fare qualcosa di importante. Il capitano sta lavorando molto, l’obiettivo è uno solo".

Il priore lo supporta in tutto?

"Siamo molto uniti e anche abbastanza complementari. C’è un forte legame affettivo. Ci avviciniamo a questi giorni sapendo di fare il massimo, fermo restando che poi entra in gioco la fortuna".

Oggi si svolgerà l’incontro con la rivale: lo scorso anno dovette intervenire, in mancanza di accordo, il sindaco con un’ordinanza.

"Fu così anche nel 2019, in verità. La speranza è ovviamente quella di trovare un’intesa. Se ciò non fosse possibile, se dovessimo accordarci su modalità non del tutto corrispondenti a quello che per me è il rispetto di ogni singolo chiocciolino, non firmeremo. Lo dico in totale serenità".

Quanti saranno i nuovi battezzati?

"Siamo sui 55, un bel numero ma nella media".

L’auspicio del priore per il suo popolo in occasione della festa titolare?

"Che viva questi giorni in completa serenità, gioia e socialità, elemento fondante della Contrada".

Laura Valdesi