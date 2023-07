Grandi manovre nel Pd Si lavora al dopo-Roncucci

di Cristina Belvedere

Le dimissioni del segretario dell’Unione comunale Pd, Massimo Roncucci, dopo la sconfitta alle amministrative apre un vulnus nel Partito democratico di Siena, dove ora le diverse correnti sono al lavoro per evitare il commissariamento. Da Statuto è necessario che la Federazione provinciale convochi tre assemblee comunali in cui non si trovi l’accordo (o che vadano deserte) per passare la parola al partito regionale, che intereverrebbe con la nomina di un commissario. Questa eventualità era stata scongiurata nel 2019 proprio con l’elezione dello stesso Roncucci che l’anno scorso, rilevando ancora una volta la distanza tra le diverse ’anime’ del partito senese, aveva accettato di fare il ’bis’.

Ora, dopo il suo passo indietro, è aperto il confronto interno e spunta la possibile candidatura alla segreteria di Francesco Carnesecchi, primo dei non eletti nella lista Dem per il Consiglio comunale. Al momento pare difficile che sul suo nome possano convergere le varie correnti. Ma i pontieri sono al lavoro. C’è da capire qual è l’orientamento del gruppo che fa capo a Franco Ceccuzzi, ma anche da analizzare una serie di riposizionamenti in corso, soprattutto all’interno dello schieramento che ha come riferimento Sandro Vannini e che aveva sostenuto la candidatura alla segreteria comunale di Simone Petricci. Inoltre c’è da fare i conti con i fermenti di coloro che si erano schierati con Stefano Bonaccini nella corsa per la guida del partito nazionale, in contrapposizione ai vertici del Pd senese (legati a Elly Schlein). Insomma, tanti nodi da sciogliere, perché nessuno dei diversi gruppi da solo ha la maggioranza in assemblea. Si lavora dunque per trovare la quadratura del cerchio, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Il Pd regionale ha interesse a "sistemare le cose a Siena" e a "normalizzare il partito locale" per arrivare pronti alle Europee del 2024 e, soprattutto, alle Regionali del 2025. Il pressing dai livelli superiori è forte ma, come afferma un esponente di spicco del Pd senese, "serve tempo per far maturare le cose". Poi aggiunge: "Si è perso alle Comunali per errori di strategia. E’ sbagliato fare di Roncucci il capro espiatorio. Si deve affrontare la verità per ripartire".