Grande successo della Giornata di Raccolta del Farmaco a Poggibonsi. Donati nelle farmacie di zona aderenti (Comunale Poggibonsi, Del Zanna, Dr. Max Poggibonsi, il Romituzzo, Staggia e Comunale San Gimignano) ben 964 confezioni di medicinali senza obbligo di ricetta per curare chi è in stato di necessità e si rivolge alla Misericordia di Poggibonsi. "Rivolgo, dice soddisfatta la dottoressa Simonetta Viviani, responsabile del Banco Farmaceutico della Misericordia di Poggibonsi, un caloroso ringraziamento ai cittadini che con generosità hanno fatto in modo che nessuno debba scegliere se mangiare o curarsi, alle farmacie che si sono messe a disposizione, ai farmacisti, ai nostri volontari e alla coordinatrice storica della raccolta a Poggibonsi Luisa Giolli". Chi è in difficoltà economiche e necessita di farmaci può rivolgersi alla Misericordia.