Grande spavento sul bus in marcia. Portellone si apre all’improvviso. Per fortuna nessuno resta ferito

Si apre durante la marcia il portellone posteriore di un mezzo del trasporto pubblico locale di Autolinee Toscane.

Nessun pericolo per i passeggeri, in quell’attimo sei-sette a bordo. L’autista non si è fatto prendere dai timori: mantenendo il sangue freddo ha accostato a destra, è sceso dal posto di guida del pullman e ha richiuso lo sportello. Che però si è riaperto in altre occasioni lungo l’itinerario, in tratti in curva o caratterizzati dalla presenza di avvallamenti che hanno finito per ‘favorire’ il verificarsi di simili episodi.

E così il conducente si è trovato costretto a fermarsi di nuovo e a ripetere le operazioni per continuare in sicurezza il viaggio della linea 301, a disposizione perlopiù dei lavoratori, che collega piazza Mazzini a Poggibonsi all’area industriale di Cusona di San Gimignano, transitando anche per la stazione di Barberino Val d’Elsa, alla Zambra. Una distanza coperta in un quarto d’ora circa, con partenza alle 7,35 e arrivo a destinazione alle 7,50.

Nel pomeriggio, per il tragitto inverso, la partenza alle 17,10 e l’arrivo alle 17,35. Alla luce dell’accaduto, Autolinee Toscane ha deciso di fermare il mezzo - un Iveco Daily modello Sprinter con una ventina di posti a sedere – che è stato poi portato in officina per le necessarie riparazioni, come si fa sapere dalla stessa azienda da noi interpellata in proposito. Un inconveniente preso immediatamente in carico dagli addetti alla manutenzione dei veicoli, in attesa del ritorno alla piena efficienza del mezzo in questione per il servizio da svolgere a vantaggio dell’utenza nel territorio valdelsano. A segnalare il problema a La Nazione uno dei passeggeri in quel momento a bordo, Claudio Bernardini di Poggibonsi, che ha voluto rilevare anche altre situazioni di disagio riscontrate nel suo quotidiano percorso da pendolare verso il luogo di lavoro, dai ritardi alle carenze di pulizie su alcuni dei mezzi. Vicende da lui già messe in evidenza anche contattando il numero verde di Autolinee Toscane in modo che certe disfunzioni possano essere superate. "Il costo degli abbonamenti aumenta - osserva in conclusione Bernardini - e sarebbe quindi auspicabile anche un miglioramento del servizio a beneficio della comunità".