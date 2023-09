Grande festa per i Leoni Tanti tifosi in piazza per caricare la squadra

Una notevole partecipazione, incitamenti ai colori e applausi per tutti. Spinto dall’entusiasmo dei tifosi, che iniziano ad affollare il centro già dalle 19,30 per lo street food, il Poggibonsi nelle varie articolazioni – femminile, juniores nazionali, formazione maggiore – sale in passerella in piazza Matteotti ed entra in un clima agonistico ormai pronto a materializzarsi sul rettangolo, alla luce dell’imminente via, domani alle 15 allo Stefano Lotti con il Livorno, del nuovo campionato di serie D.

"Sappiamo di doverci confrontare con realtà di gran pregio in un’annata assai impegnativa – ha detto dal palco il presidente Giuseppe Vellini – ma il Poggibonsi intende interpretare al meglio la propria parte in questa categoria, cercando di centrare innanzitutto la salvezza affidandosi sempre all’apporto dei sostenitori".

Del resto il calcio è unione e aggregazione. Lo rimarca il vicesindaco e assessore allo Sport Nicola Berti, intervenuto alla presentazione inserita nel cartellone di Sbaraccando, a cura dell’associazione Via Maestra: "Anche questi valori rendono coesa una comunità e la gente che segue i giallorossi rappresenta al meglio l’idea di vicinanza dello sport con la città. Il fatto che questo evento si svolga in centro, fortifica questo legame". Lo testimonia anche la scelta di destinare ad Anffas una parte del ricavato. Introdotti da Irene Chiti sfilano i protagonisti dei Leoni, dagli juniores nazionali del tecnico Alessandro Secci, a mister Calderini con i suoi effettivi, mentre scorrono immagini di capitoli di una storia quasi centenaria per l’Us Poggibonsi.

E il calcio in rosa? Tanta la curiosità intorno a un’attività che si appresta al decollo per effetto della creazione delle squadre. Le giocatrici hanno raggiunto piazza Matteotti a piedi in gruppo partendo dallo stadio. A spiegare gli intenti del sodalizio femminile è Giulia Milanesi, vicepresidente di Poggibonsi Women: "L’idea ha avuto origine da Francesco Maria de Mauro, presidente – spiega – ed è grazie a tale intuizione che possiamo adesso presentare le squadre. Un progetto nato da poco e che sta compiendo dei passi in avanti nell’ottica della nostra proposta di realizzare qui la ‘casa per le giovani atlete della Valdelsa’, un ambiente il più possibile accogliente non solo per la pratica sportiva ma pure in materia di amicizia e socializzazione".

Sempre per il Poggibonsi Women, il direttore tecnico Luciano Mugnaini ha illustrato l’organigramma tra allenatori e addetti. A chiudere la serata, lo spettacolo di video dance a cura di Stefano Calvi.

Paolo Bartalini